Acabó de cocinero: Tras años desaparecido de Televisa, protagonista de novelas debuta en 'VLA'

Ciudad de México.- Martin Ricca, quien fue uno de los actores infantiles más cotizados de Televisa a inicios de la década de los 2000's, apareció por primera vez en el programa Venga la Alegría de TV Azteca y se convirtió en toda una sensación.

El artista originario de Argentina tiene más de 16 años alejado de los foros de televisión y su último proyecto fue el melodrama Clap... el lugar de tus sueños donde solo obtuvo un papel secundario. Sin embargo, es conocido por haber sido el protagonista de exitosas telenovelas infantiles como El diario de Daniela, Cómplices al rescate y ¡Amigos x siempre!.

Martin apareció por primera vez en la pantalla del Ajusco pues concedió una entrevista exclusiva a Venga la Alegría en la que contó todo lo que ha hecho en más de una década desaparecido de la actuación.

El retirado actor de 36 años explicó que actualmente reside en Argentina y que vive con su novia, no tiene hijos pero confesó que le encantaría convertirse en padre pronto.

Ya pasaron los años de chavito, ya no queda nada, ya estoy medio viejito, estoy acompañado muy contento pero no he tenido la suerte de ser papá, pero me encuentro muy bien", explicó.