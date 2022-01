Enferma y sola: Tras 23 años en Televisa y fuerte deuda, actriz pierde extremidad por cáncer

Ciudad de México.- Una famosísima actriz, quien luego de 23 años en Televisa se unió a la cadena Telemundo, reapareció hace algunas horas en el programa Hoy para confesar que le amputarán una extremidad debido al cáncer.

Se trata de la aclamada y joven artista mexicana Grettell Valdez, quien debutó en las telenovelas de San Ángel en 1997 con Sin ti pero desde hace un par de años le ha apostado a las series y ha participado en proyectos de Telemundo como Buscando a Frida.

A través de una entrevista exclusiva con el matutino de Las Estrellas, la protagonista de Médicos, línea de vida declaró que hace cuatro años sufrió cáncer en un dedo pulgar de la mano y en un reciente chequeo, los doctores descubrieron que esta extremidad quedó afectada y lo mejor es amputársela.

Hace como más de cuatro años me dio un cáncer en el dedo, el cual me lo quitaron. Me hicieron un injerto y pues desapareció. Hace poco fui a revisión y me dijo (el doctor) 'hay un pedacito que no me gusta, te lo voy a quitar y lo mandamos biopsia'", relató.