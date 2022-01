¡Lo pierde todo! Tras pleito con Michelle Salas, Luis Miguel cae en severa crisis de salud y dinero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Este martes 11 de enero la revista TVNotas sacó en su portada que el aclamado intérprete Luis Miguel no se encuentra pasando por un buen momento en su vida, pues además de estar distanciado de todos sus hijos, tendría una nueva crisis de salud y financiera.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Un supuesto amigo del llamado 'Sol de México' platicó en exclusiva con la mencionada publicación y comentó que el cantante perdió mucho del dinero que ganó gracias al exitoso proyecto de Netflix Luis Miguel, la serie debido a la vida de excesos que lleva.

Le pagaron 5 millones de dólares por cada temporada, o sea, 100 millones de pesos por cada una, 300 en total.. pero todo ese dinero ya se lo acabó, no deja de darse la buena vida de lujos", explicó.

Mencionan que al intérprete de La Incondicional se le comienza a acabar su dinero puesto a que por el Covid-19 dejó de hacer giras y sería tan grave su situación financiera, que viviría en un lugar prestado.

Pues por ahora ha pedido prestado a sus amigos y actualmente está viviendo en una casa que le prestó un amigo en Los Ángeles, pero ya no tiene para la vida que tanto le gusta tener", añadió.

Como se sabe, actualmente Luis Miguel está distanciado de su hija mayor, Michelle Salas, pues esta estalló por la forma en la que fue retratada en su bioserie. Además de que también sigue sin hacerse responsable de Daniel y Miguel, quienes son fruto de su romance con Aracely Arámbula.

Asimismo, el supuesto amigo de 'Mickey' explicó que a finales del 2021 sufrió un supuesto accidente mientras estaba alcoholizado y esto casi lo lleva a perder uno de sus brazos.

Estando en el hotel en Los Ángeles, traía unas copitas de más, cuando de pronto cayó y se lastimó el brazo izquierdo... lo llevaron a un hospital de Santa Mónica, donde descubrieron que tenía una fractura de hombro", detalló.

Supuestamente 'Luismi' no se atendió como debía y no hizo rehabilitación, lo cual lo llevó a estar al borde de la amputación. Cabe resaltar que esta información permanece en calidad de especulación pues el propio cantante no lo ha confirmado.

Por descuidarse, empeoró su salud... a principios de noviembre ya se le estaba gangrenando el brazo y estaba en riesgo de perderlo", añadieron.

Fuente: TVNotas