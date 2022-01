VIDEO: ¿Laura Bozzo está en la ruina tras problemas fiscales? Ella misma lo revela todo

Ciudad de México.- Luego de que en 2021, Laura Bozzo estuviera prófuga de la justicia mexicana por supuesta defraudación fiscal, todo apuntaba a que la conductora de Televisa enfrentaría un duro panorama por problemas económicos.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Pero fue la misma peruana quien aclaró esta situación en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa De Primera Mano, donde también habló de su regreso a la televisión con un nuevo proyecto.

La 'Señorita Laura' anunció en exclusiva el lanzamiento de su bioserie, además de que a mediados de año participará en un reality show de famosos, y aunque no especificó cuál, se cree que será una nueva versión de Big Brother VIP.

Gustavo Adolfo fue directo en cuestionarle si era verdad que había caído en la bancarrota tras sus problemas con el fisco, la mala salud que la azotó y los gastos por abogados que tuvo que costear.

Bozzo aclaró que sus contadores y gente de confianza la traicionaron, lo que ocasionó sus problemas financieros con el SAT. Sin embargo, reveló que no se quedó sin dinero, pues sus padres le heredaron propiedades en Perú.

Yo lo que gané lo perdí absolutamente todo. No estoy en la quiebra porque mis padres me heredaron propiedades en Perú y ahora vivo de lo que ellos me dejaron", expresó.