Adiós TV Azteca: Tras llegar a 'Hoy' y veto de ejecutivos, Kristal Silva queda fuera de 'VLA'

Ciudad de México.- Hace algunos momentos la famosa conductora Kristal Silva, quien antes de unirse a TV Azteca estuvo en el programa Hoy, rompió el silencio y confesó porqué dejó el programa Venga la Alegría de forma repentina y en medio de rumores de pleito.

La originaria de Tamaulipas saltó a la fama gracias a los concursos de belleza. Ella fue la digna representante de México en el Miss Universo 2016 y estuvo como invitada en el foro del programa Hoy en Televisa San Ángel para platicar sobre su reinado.

Actualmente Silva ya tiene 3 años formando parte de las filas del Ajusco, sin embargo, hace unos meses surgió la versión de que poderosos ejecutivos de la empresa no la querrían y preferirían a otras conductoras, como Cynthia Rodríguez, antes que a ella.

Además, periodistas como Ana María Alvarado sacaron la versión de que la modelo hizo enfurecer a los altos mandos de TV Azteca por planear su salida del reality Survivor México para volver a México por su boda y que por esta razón, en Venga la Alegría no se mencionó ni un solo detalle del enlace matrimonial.

A ella no le importa, hace toda una estrategia sin que supieran los ejecutivos, entre ellos, Sandra Smester, para que la saquen en la semana que ella quería, poniéndose de acuerdo con sus compañeros o no colaborando como querían para que la sacaran y pudiera planear la boda. No hizo caso de las instrucciones, salió de 'Survivor' y causó enojo en Smester, quien es la directora de programación de TV Azteca", contó Anita hace varios meses.

La bella exreina de belleza tenía varios días sin aparecer en el matutino de Azteca Uno y la mañana de este miércoles 12 de enero por fin rompió el silencio para aclarar si fue despedida o porque no ha estado al aire en VLA.

A través de sus historias de Instagram, la conductora de 30 años confirmó que se encuentra aislada en su casa debido a que dio positivo a Covid-19 y esta es la única razón por la que no ha aparecido en el mencionado programa.

Sé que he andado un poco desaparecida y quiero aclarar algunas preguntas... mucha gente me dice '¿por qué no has ido a Venga la Alegría?' pero la realidad es que di positivo a Covid hace algunos días y estuve en aislamiento", comentó.

Como se sabe, la tamaulipeca estuvo varios días de vacaciones en París, Francia, y lamentablemente tras este viaje se dio cuenta que tenía coronavirus, pero aclaró que se encuentra en perfecto estado y dijo que de ser posible, mañana jueves reaparecerá en Venga la alegría.

Ya mañana estaré en el programa, gracias a Dios no tuve síntomas y fue mucho más rápida la recuperación... y no me fue mal porque estoy vacunada, así que a vacunarnos", agregó.

