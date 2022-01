Sin exclusividad en Televisa y tras vender comida, villana se 'ahoga' en deudas y acaba desempleada

Ciudad de México.- Luego de perder su exclusividad en Televisa en 2016 tras 28 años en la empresa y abrir un restaurante de hamburguesas ante la falta de trabajo, la villana del entrañable melodrama Atrévete a Soñar toma una drástica medida.

Se trata de la actriz Violeta Isfel, quien durante la pandemia emprendió y abrió un local de hamburguesas que se volvieron bastante famosas debido a la falta de ingresos por la crisis laboral que se presentó en el medio.

Luego del éxito que tuvo su restaurante Isfel Burgers, la actriz abrió locales en Hidalgo y CDMX, sin embargo, sorprendió al anunciar que tuvo que cerrar el que tiene en Tizayuca, Hidalgo debido a que había más deudas que ingresos.

En entrevista con De Primera Mano de Imagen Televisión, comentó:

En Isfel Burgers Tizayuca tuvimos que poner una pausa como ya se los había comentado porque subieron las rentas como si no hubiera un mañana, se vuelven imposibles de pagar y eso nos ha mermado un poquito. Preferí poner una pausa antes de endeudarme entonces ahorita sacamos todo".

Y esque según retomó el programa, las ganancias de la actriz disminuyeron y las deudas subieron.

Cuando un negocio empieza a ser un cúmulo de deudas, es momento de parar y decir: 'no quiero quedarle mal a nadie'. Tienes que ser lo más honorable posible y es justamente lo que hemos venido haciendo desde el principio. Las ventas bajaron mucho. El rollo de regresar a escuelas y al trabajo implican traslados y sabemos que la economía del país y del mundo no están del todo bien".

Tras mencionar que lo mejor que pudo hacer es saber retirarse para tal vez después regresar con más ganas, comentó que todos sus empleados lo entendieron debido a las difíciles circunstancias que se viven actualmente.

Reitero, es una pausa y no es un cerrar o ya nunca más. Ahorita estamos en pausa, tengo que ahorrar obviamente porque cuando emprendes algo inviertes y te puede dar o no. Gracias a Dios ahorita ya no le debemos a nadie y creo que eso ya es ganancia".