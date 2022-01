Tras veto de Televisa y traición con TV Azteca, famoso actor reaparece 'desfigurado' en 'Hoy'

Ciudad de México.- Un famoso actor y productor, quien estuvo vetado de Televisa por irse a TV Azteca, dejó en shock a todo el público pues hace algunas horas reapareció 'desfigurado' en el programa Hoy.

Se trata del controversial artista mexicano Germán Ortega, integrante de 'Los Mascabrothers', quien hace unos meses admitió públicamente que atravesaba una severa crisis económica llegando al grado de no poder pagar el recibo de la luz tras la llegada de la pandemia.

Él y su hermano, Freddy Ortega, quedaron vetados de la televisora de San Ángel por varios años pues luego de que perdieron su contrato de exclusividad con Televisa, inmediatamente se cambiaron al Ajusco. Cuando llegaron a esa televisora aparecieron en programas como Venga la Alegría y Ventaneando.

Por fortuna, 'Los Mascabrothers' ya fueron perdonados por los ejecutivos de San Ángel y ya trabajan en esta televisora de nuevo. Regresaron a la programación del canal de Las Estrellas con su serie Relatos Macabrones que fue todo un éxito.

La mañana de ayer martes 11 de enero, Germán platicó en exclusiva con un reportero del programa Hoy y contó que se sometió a un tratamiento estético para resolver su calvicie, pues esto lo hacía sentir muy inseguro.

Ya tenía las entradas muy pronunciadas, no soy galán como ven, no me imagino pelón, no es vanidad, pero ya no me gustaba verme tan pelón... digamos que me da más seguridad ponerme cabello, verme con cabello", aclaró.