Pleito en 'Hoy': Galilea Montijo le pone un alto a Tania Rincón y ordena ¿que la corran de Televisa?

Ciudad de México.- La famosa conductora Galilea Montijo dejó en shock al público de Hoy pues hace algunas horas fue captada poniéndole un alto a su compañera Tania Rincón y hasta le dio una fuerte orden. ¿La habrá corrido de Televisa?

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Desde que la exreina de belleza de Michoacán se integró a las filas de la empresa, no se dejó de especular que tenía como enemiga a su colega tapatía. Sin embargo, poco después se confirmó que Gali era una de las artistas que más apoyaba a Rincón y que siempre la quiso tener dentro del matutino de Las Estrellas.

Sin embargo, la mañana de ayer miércoles 12 de enero Tania colmó su paciencia y le tuvo que poner un alto en plena transmisión en vivo. ¿La razón? La michoacana se metió con una de las cosas más preciadas para Gali y ella reclamó su derecho de antigüedad.

Resulta que durante el juego Hoy con cubrebocas, 'La Montijo' creyó que la expresentadora de TV Azteca estaba 'coqueteando' con Andrea Legarreta y no lo pudo pasar por alto.

La esposa de Erik Rubín dijo la frase "necesito un despertador que me despierte a besos" a Tania y la mujer tapatía no lo soportó, pues recordó que ella por años ha tratado de besarla pero jamás lo ha aceptado.

Yo nomás quiero decir una cosa, llevo 50 años en el programa pidiéndole un beso y no me lo ha dado, así que no se los vengas a pedir", le reclamó Galilea a Rincón.