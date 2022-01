"Ojos bizcos": Tunden a 'Gomita' en Instagram tras presumir su nueva figura con atuendo "aseñorado"

Ciudad de México.- De nueva cuenta la influencer mexicana Araceli Ordaz, quien es mejor conocida como 'Gomita', logró desatar tremendo furor en las redes sociales y se volvió víctima de las críticas debido a uno de los más recientes 'looks' que modeló.

Resulta que hace unos días la polémica exconductora de Sabadazo en Televisa se dejó ver modelando su nueva figura con un atuendo de lo más elegante y sofisticado, pero eso no les agradó mucho a todos sus fans.

Como se sabe, desde hace unos meses la también payasita y youtuber de 27 años ha presumido tremenda baja de peso y hace apenas unos días confesó que lleva 13 kilos abajo luego de someterse a un bypass gástrico en Venezuela.

Hace unos días a través de su cuenta oficial de Instagram, 'Gomita' compartió un video en el que se deja ver con un elegante vestido largo con mangas y pequeño escote, un peinado recogido alto, maquillaje con brillantes verdes y enormes tacones negros.

En la grabación, la mexicana responde a todas las personas que la critican por usar filtros y los tunde con este mensaje:

Cuando me dicen 'hay usas puro filtro'... a ti te usó tu ex, a ti te usó tu ex ¿y qué es peor? ¿usar o que te usen?", expresó.