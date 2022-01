Hunde a 'Ventaneando': Tras dejar prisión, YosStop tacha de mentirosa a Pati Chapoy

Ciudad de México.- Hace unos meses en el programa Ventaneando la periodista Pati Chapoy aseguró que la polémica youtuber YosStop les trató de cobrar 1 millón de pesos por una entrevista y ahora que no está presa, la influencer decidió responderle.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En el vespertino transmitido por TV Azteca, la famosa líder de los espectáculos aseguró que Josseline Hoffman les estaba cobrando una "barbaridad" por contarles sobre su experiencia en prisión, donde permaneció cinco meses.

Ahora que ya tiene unas semanas libre, YosStop habló con el influencer regiomontano Roberto Martínez en el podcast Creativo 180 sobre los chismes que le han inventado en su carrera.

La youtuber aseguró que lo dicho por Chapoy no fue verdad pues ella en ningún momento les ha respondido los mensajes o llamadas a medios de espectáculos como Ventaneando.

Lo último que me sacaron es que estaba cobrando un millón por entrevistas y yo jamás le he contestado a un solo medio de show, de espectáculos, ni de amarillismo, jamás le he contestado. Digo, me da igual, no me afecta. Pero para qué hacen eso, no pasa nada, de todo lo que han dicho, eso es lo que menos importa", añadió.