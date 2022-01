Desde el hospital, querida comediante de Televisa desmiente rumores de su fallecimiento

Ciudad de México.- Durante los últimos día de 2021, la actriz de Televisa, Lucila Mariscal fue intervenida quirúrgicamente debido a una hernia umbilical que estaba a punto de estallar y que fue necesario extraerle de emergencia.

"Acaba de salir de quirófano, la subirán en una hora, estaremos un par de días aquí y luego nos iremos a casa", comentó su representante, Elías Cañete el pasado 28 de diciembre.

Ya entrado el nuevo año, la comediante que da vida al personaje de 'Lencha' hizo un video desde el hospital para agradecer todas las muestras de cariño de parte de sus fans y hasta bromeó un poco con su situación.

Papushos y mamushas, aquí su amiga Lucila Mariscal, ya a punto de salir del hospital donde me han tratado de maravilla y estoy muy bien, me sacaron adelante y me hicieron una operación increíble. Les enseño la operación para que la vean, quedó perfecta, más abajo ya no, porque está el moñoñongo (risas)".