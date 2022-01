Tras 17 años en TV Azteca, exconductora de 'Ventaneando' se va y da noticia de su esposo

Madrid, España.- Después de pasar 17 años en TV Azteca, una exconductora de Ventaneando se marcha del país y da noticia sobre su esposo... ¿será que están por divorciosarse? Estos son todos los detalles que la celebridad brindó.

Hace algunos meses, Jimena 'La Choco' Pérez, exconductora del programa de espectáculos lidérado por Pati Chapoy y exparticipante de MasterChef Celebrity impactó a la empresa de Ricardo Salinas Pliego reveló que se marchaba de México para irse a Europa.

Recientemente, 'La Choco' dio una importante noticia sobre su esposo, ya que, tanto ella como su familia están de fiesta, porque este lunes, 3 de enero, Rafael Sarmiento cumpleaños, por lo que le dedicó un amoroso mesaje a través de su cuenta oficial de Instagram (@imenachoco)

La actriz declaró cuánto ama a su esposo de una manera cómica al revelar algunos defectos que tiene su esposo, pero pese a ello no dejó de resaltar que desea que todos los sueños de su pareja se hagan realidad.

Te amo aunque no sepas usar waze y nos perdamos, aunque no seas puntual y no te guste el menudo ni los tacos de lengua. Estamos orgullosos de cada uno de tus éxitos personales y profesionales y somos fans de tu manera de bailar. Te amamos y deseamos que este año sea especial y que todos tus sueños se sigan haciendo.