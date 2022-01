Madonna da pruebas de que sí se molestó con Lucía Méndez por no bailar en su concierto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Han sido varias veces en las que Lucía Méndez se ha convertido en presa de críticas por su famosa disputa con Madonna, pero recientemente, 'La reina del pop' dio pruebas de que esta pelea realmente existió.

Todo comenzó hace algunos años, cuando Méndez dio una entrevista en la que narró que Madonna se había molestado con ella por no pararse a bailar durante uno de sus conciertos, tal y como lo narró frente a Adela Micha.

Fui con mi marido a verla a Miami, pero llegué lastimada de la rodilla por el spinning; yo no quería ir al concierto pero él dale y dale que vamos." Narró la actriz.

Según sus palabras, esta actitud le molestó a la cantante, quien había invitado al público a pararse a bailar, pero Méndez continuó sentada, incluso afirma que un guardia de seguridad tuvo que acudir hasta su lugar a pedirle que se levantara, cosa que se negó a hacer debido a su lesión.

Sentada me le quedaba viendo a Madonna y luego hablaba con mi exmarido, para que se enojara más. Fue un juego psicológico a su ego." Relató Méndez.

Finalmente, la interprete de 'Like a Virgen' se molestó tanto que gritó al público un "F**k you" un insulto típico de Estados Unidos. Dicha anécota fue sumamente críticada, ya que, la gente ignoraba que Madonna prestara tanta atención a su público, no fue hasta un documental de la misma intérprete que relató una vivencia muy parecida a la que Lucía cuenta, por lo que los seguidores, impresionados, comenzaron a disculparse con la celebridad mexicana.

Alguien puso a un tipo gordo en el frente, que me echaba malas miradas, toda la noche." Narró la cantante en su documental titlado 'En la cama con Madonna'.

Fuentes: TVyNovelas, Twitter