"No puedo más": A 2 meses de la muerte de Octavio Ocaña, Nerea Godínez se despide de él

Villahermosa, Tabasco.- Después de 2 meses de la muerte de Octavio Ocaña, la prometida del actor de Vecinos, Nerea Godínez, se despidió del actor con un doloroso mensaje al pie de su tumba, la cual quedó llena de arreglos florales y botellas de bebidas alcohólicas.

Unos días antes de Año Nuevo, Nerea Godínes acudió a Villahermosa para despedir al 2021 en compañía de los Pérez Ocaña, quienes alguna vez fueron su familia política, pero este lunes, 3 de enero, la joven, de 25 años, tuvo que regresar a su hogar, por lo que pasó a despedirse de la tumba del intérprete de Vecinos, a quien le dedicó un doloroso mensaje.

Me pone muy triste irme y dejarte aquí. Te amo. Me tengo que ir papi, pero prometo venir a verte seguido, prométeme que no me vas a soltar nunca, al menos no por ahora que siento que no puedo más, el pecho se siente como a reventar... dame fuerzas por favor... que no la encuentro en ningún lado, ayúdame.