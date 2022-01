"No voy a desearnos un feliz año": Nerea Godínez envía duro mensaje a Octavio Ocaña

Villahermosa, Tabasco.- A dos meses de la muerte de Octavio Ocaña, Nerea Godínez, prometida del actor, se reunió con la familia del actor para celebrar la llegada del Año Nuevo, ocasión que aprovechó para enviar un doloroso mensaje a su amado.

El pasado viernes, 31 de diciembre, la joven, de 25 años, se reunió con la familia del comediante de Vecinos para celebrar Año Nuevo, aunque reconoció que no se trataría de una etapa precisamente feliz para ninguno de ellos.

No sabes como he pedido porque estuvieras tú aquí conmigo... con nosotros, pero la vida es dura y no voy a desearnos un feliz año porque al menos para nosotros no lo será... al menos no aún... (...) Esta será mi segunda familia eternamente, le duela a quien le duela." Declaró Nerea.