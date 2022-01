Tragedia en Televisa: Tras 17 años retirado, galán de novelas acaba en la ruina y espera la muerte

Ciudad de México.- El galán de Televisa y TV Azteca Andrés García, quien ha atravesado por una crisis económica por la cual ha tenido que recurrir a vender sus bienes, se sincera sobre su estado de salud y da una trágica noticia en Telemundo.

García ha provocado revuelo tras confesar que padece depresión, sus comentarios acerca de que veía cerca la muerte y la controversia que desató por su herencia y su pleito con Roberto Palazuelos.

En plena pandemia reveló que su hija Andrea García estaba desaparecida además de comentar que llevaban más de 10 años distanciados "por culpa de las personas con las que ella convive", dejándola fuera de su testamento.

El primer actor, quien hace unos meses reveló que estaba vetado de Televisa porque siempre fue "muy perfeccionista" y nunca estaba de acuerdo con los productores, habló en exclusiva para el matutino Hoy Día de Telemundo sobre su salud, su posible regreso a las telenovelas y la muerte de su gran amigo Vicente Fernández.

García, considerado uno de los galanes predilectos del cine y los melodramas durante los 70's y los 80's, negó regresar a la pantalla chica o a la pantalla grande desde su último proyecto El cuerpo del deseo (2005-2006) en Telemundo, reiterando que se retiró porque ya no le convence cómo evolucionó la actuación.

Siento que estamos en una etapa de retroceso, el cine y la televisión. La forma de actuar hasta en los americanos ya no me convence mucho y lo de las novelas en español tampoco. De mi trayectoria de trabajo no me puedo arrepentir porque he logrado yo creo, que más que nadie. No ha habido una sola súper estrella que siga siéndolo a los 80 años", dijo desde su casa en Acapulco, Guerrero.