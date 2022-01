Tras acabar en la calle y sin dinero, actriz de Televisa aparece en 'Hoy' y ruega que la contraten

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida comedianta y actriz Lucila Mariscal, quien tiene casi 50 años de trayectoria en Televisa y hace unos años acabó en la calle por un pleito familiar, reapareció en el programa Hoy y compartió una difícil noticia luego de haber sido hospitalizada de emergencia hace unas semanas.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Como se sabe, los últimos años no han sido nada fáciles para la intérprete de 'Lencha' pues económicamente no la ha pasado nada bien, además de que sufrió depresión porque su hijo desapareció en 2009.

Debido a la crisis en que cayó y poco trabajo que tenía, en 2016 decidió hacer su propia obra de teatro, TerceraEdad.com, en donde se burlaba de sí misma al hablar de los actores que llegan a la vejez sin oportunidades laborales.

Además a finales de 2019, la estrella de programas como Central de Abastos y Mujer casos de la vida real reveló en entrevista con De Primera Mano que había quedado en la calle debido a que su nieto Andrei Hernández la maltrató, le había robado e incluso la había corrido de su casa.

Durante la mañana de este miércoles 5 de enero, Mariscal brindó una entrevista exclusiva al programa Hoy para contar qué le pasó para haber sido hospitalizada y operada de emergencia. De inmediato hizo hincapié en que los médicos y el personal de salud la trataron de maravilla durante su estancia en el hospital.

La actriz de 79 años explicó que sufrió una caída y que tras esto su hernia umbilical se pronunció un poco más, por lo que tuvieron que realizarle una cirugía de la que ya se recupera en casa.

Era más que nada operarme la hernia, porque se me estaba saliendo el ombligo y la cirugía de cadera la tengo pendiente porque es el médico quien va a decidir", explicó con dificultad para hablar porque "se le va el aire".

Con su característico humor, Lucila también contó cómo fue su brutal caída: "Me di un santo trancazo, venía yo con dos bastones y se me resbaló el de la izquierda, lo boté sin darme cuenta y el otro se me cayó, traté de agarrarme de un sillón, me golpeé el brazo, el hombro, fue un golpe bastante fuerte, me golpeé la cadera, di vueltas, fue una caída impresionante".

Ya para finalizar, la comediante dijo que le encantaba sintonizar el matutino de Las Estrellas y hasta rogó a la producción que la contraten, diciendo que ella puede trabajar de lo que sea.

Llévenme ahí y ahí me tienen sentadita, yo hago lo que sea, los adoro...", comentó.

Por su parte, Galilea Montijo dijo que hablaría con su jefa, la productora Andrea Rodríguez Doria, para pedirle que la invite como conductora por unos días.

Fuente: YouTube Programa Hoy