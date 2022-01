Tras pedir limosna y sin exclusividad en Televisa, galán reaparece en 'Hoy' con inesperada noticia

Ciudad de México.- Un famoso actor mexicano, quien se quedó sin exclusividad en Televisa y confesó que pidió limosna hace muchos años, reapareció hace unos días en el programa Hoy y compartió una fuerte noticia.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata del aclamado galán de novelas José Ron, quien lleva trabajando al menos 17 años en San Ángel pero lamentablemente ya no es exclusivo de esta gran empresa, según confesiones que él mismo hizo el año pasado.

En una vieja entrevista, José declaró que cuando recién empezaba su carrera llegó un punto en el que no tenía ni para comer y hasta tuvo que pedir dinero en las calles para completar un pasaje de camión.

Una vez fui a la central para regresarme a Guadalajara, no tenía dinero para regresarme. Tenía que conseguir dinero porque no había forma de que me ayudaran. Empecé a pedir dinero en la calle, en la central y no completaba", declaró hace tiempo.