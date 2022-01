Tras 13 años en TV Azteca y veto de ejecutivos, famosa actriz vuelve a Televisa y deja en shock

Ciudad de México.- Una famosa y querida actriz, quien laboró 13 años en TV Azteca y regresó a Televisa luego de superar un supuesto veto de los ejecutivos, compartió una fuerte noticia que dejó a todos los televidentes en shock.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la artista mexicana Geraldine Bazán, quien formará parte de la segunda temporada del melodrama Corona de lágrimas pese a que hace unos meses el canal de YouTube Chacaleo aseguró que los empresarios de San Ángel no la querían contratar.

La mañana de este viernes 7 de enero, Geraldine apareció en el programa Hoy a través de una entrevista y dio varias impactantes noticias. La primera de ellas fue que le encantaría volver a embarazarse aunque no quiere llegar al altar tras su divorcio de Gabriel Soto.

Sin embargo, lo que más impactó a la audiencia fue que Bazán dijo que ya no tiene problema en que sus hijas, Alexa Miranda y Elissa Marie, convivan con Irina Baeva, a quien ella misma señaló de ser la amante y bajarle a su esposo.

Asimismo, Geraldine confesó que por el momento seguirá manteniendo su noviazgo con el empresario Luis Murillo en privado y que prefiere no exponerlo al público.

Bien, todo súper bien. Definitivamente, ustedes saben que uno comparte lo que quiere compartir y lo que no, pues no, y finalmente si no quieres que se exponga algo que lo quieres mantener como muy para ti y cuidar, pues uno no va a donde sabes que no tienes que ir o no te expones cuando no es necesario hacerlo, entonces la verdad es que sí, me gusta, lo hago así en este momento y lo seguiré haciendo, a lo mejor más adelante, en alguna otra situación cambia, pero por ahora estoy muy contenta así, me gusta y prefiero mantenerlo así", agregó.