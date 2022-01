Tras escándalo gay y sin exclusividad en Televisa, exgalán de TV Azteca deja México para hacer esto

Ciudad de México.- Un famoso exgalán de TV Azteca, quien se vio envuelto en un escándalo gay, dejará los foros de grabación de Televisa para irse a Estados Unidos y estrenar un proyecto fuera de las telenovelas.

Se trata del sonorense David Zepeda, quien actualmente protagoniza Mi Fortuna es Amarte junto a Susana González en la empresa de San Ángel, la cual pese a su gran talento le quitó el contrato de exclusividad en 2019.

El guapo galán, quien también ha tenido roles de villano, empezó su carrera en el Ajusco en 1999 pero se cambió a Televisa en el 2009 para protagonizar Sortilegio, Soy tu dueña, Por amar sin ley, Vencer el desamor y actualmente Mi Fortuna es Amarte.

Aunque el histrión ya había confesado sus intenciones de volver a probar suerte en Hollywood luego de que se fuera a Estados Unidos unos años atrás y terminara acabándose su dinero en espera de una oportunidad, destapan que de nueva cuenta se iría al país vecino.

¿Deja las telenovelas? No, al contrario. Ya que está teniendo tanto éxito el melodrama transmitido por Las Estrellas, Zepeda estará en teatro con una puesta en escena junto a su protagonista en la historia, Susana González, con quien se planea una gira por México y Estados Unidos.

Así lo informó Juan José Origel en su columna 'Vida y Milagros' para El Sol de México:

Y agregó que la obra será producida de nueva cuenta por Nicandro Díaz, ya que la pareja tuvo gran química y ha dejado fascinada a la audiencia.

Aunque continúa disfrutando de su éxito en México, Zepeda ya ha mencionado que este 2022 podría ser el año que intente cumplir esa meta, pues confesó que ya hizo castings en Hollywood.

Rumores sobre su supuesta orientación sexual circulan desde hace tiempo, pues se ha dicho que Zepeda sería homosexual o bisexual, aunque ha tenido relaciones serias con varias mujeres. La última, y la más conocida, duró 10 años.

Después de la muerte del estilista de los famosos Daniel Urquiza, incluso surgieron rumores de que sostenía un presunto romance con él. Aunque portales sostuvieron que habían pruebas, esto nunca fue confirmado.

Durante una entrevista que sostuvo con la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda, el galán de novelas aseguró que le encantan las mujeres y, que si fuera homosexual, no tendría problema alguno en admitirlo.

Me fascinan las mujeres. No me pudieron un levantar un falso más tajante. Amo a las mujeres y si me gustaran los hombres lo diría sin problema pero no, nada que ver. Entiendo que estábamos en el ojo del huracán y lo más fácil es inventar notas para vender".