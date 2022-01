Tras vender dulces para sobrevivir y despido de TV Azteca, actriz de Televisa da inesperada noticia

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien ha trabajado para Televisa y TV Azteca y tuvo que comenzar a vender manzanas ante la falta de oportunidades en la televisión, reapareció en la pantalla chica y compartió una inesperada noticia luego de haber vencido al cáncer.

Se trata de la aclamada comedianta Bettina Salazar, quien da vida al personaje de 'Olga Sana' con el cual en el año 2015 se ayudó para confesar que estaba enferma luchando contra el cáncer de mama.

En plena transmisión en vivo del programa Sabadazo, la artista se quitó la peluca y dejó ver su cabeza calva debido a que ya había iniciado con las quimioterapias.

Luego de no tener oportunidades en San Ángel, Bettina emigró a TV Azteca y apareció algunas veces como invitada en Venga la Alegría. Además fue contratada para el show nocturno Parada de noche, pero este programa se canceló antes de salir al aire y ella se quedó sin trabajo.

En el 2020, la actriz cayó en crisis económica por la llegada de la pandemia y tuvo que emprender un pequeño negocio de venta de manzanas enchiladas, preparadas con dulces y acarameladas, para conseguir recursos que la ayudaron a salir adelante. Afortunadamente, más adelante se reactivó el teatro y se pudo integrar al elenco de Y que nos coge... la pandemia.

La tarde de ayer 6 de enero, Salazar llegó como invitada al foro del programa De primera mano y contó que luego de salir limpia de cáncer en 2018, este año por fin se someterá a una reconstrucción de seno.

Si Dios quiere en abril me reconstruirán el seno, porque se quedó a medias por el Covid-19, le faltaba el pezoncito y al otro que me hicieron chiquito, me lo van a reconstruir y me van a quitar unos gorditos", explicó.