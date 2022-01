Tras unirse a 'Hoy' y veto de ejecutivos de TV Azteca, Kristal Silva se harta ¿y renuncia a 'VLA'?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora de Venga la Alegría, Kristal Silva, mandó un polémico mensaje a través de su cuenta de Twitter que para usuarios podría significar su salida del matutino de TV Azteca.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La exreina de belleza, quien lleva más de 3 años en las filas del Ajusco y estuvo en el programa Hoy de Televisa antes de decidir integrarse a la televisora de la competencia, publicó un extraño mensaje en Twitter que desató especulaciones.

Siempre he aplaudido mi paciencia y mi manera de dejar las cosas pasar, pero el tiempo pasa y pasa muy rápido y a veces creo que se me acaba … ¿Te ha pasado?", escribió.

Y esque, como se recordará, el año pasado corrió fuerte el rumor de que Kristal se iba a Telemundo. La periodista Ana María Alvarado incluso comentó que fue castigada por ejecutivos de TV Azteca y se encargaron de vetar su boda.

¿La razón? La exparticipante de Survivor México habría orquestado un plan en agosto pasado para salir antes del reality y poder casarse con su ahora esposo, luego de posponer su boda meses por la pandemia.

Se dijo que altos ejecutivos se habrían molestado con ella por hacer esto sin autorización, lo que presuntamente causó que la castigaran y vetaran su boda del matutino.

"A ella no le importa, hace toda una estrategia sin que supieran los ejecutivos, entre ellos, Sandra Smester, para que la saquen en la semana que ella quería, poniéndose de acuerdo con sus compañeros o no colaborando como querían para que la sacaran y pudiera planear la boda. No hizo caso de las instrucciones, salió de 'Survivor' y causó enojo en Smester, quien es la directora de programación de TV Azteca", dijo Alvarado entonces.

La tamaulipeca, quien estuvo varios días de vacaciones en París, Francia, es bastante querida por el público debido a su carisma a cuadro, por lo que han pedido que productores de Venga la Alegría le den más protagonismo, acusándolos de siempre hacerla menos.

¿Será que Kristal se hartó de que la desprecien en el matutino? Tras tener supuestos roces con conductoras como Cynthia Rodríguez y Laura G, se desconoce si el mensaje que mandó la conductora signifique que estaría próxima a irse, ya que hasta ahora no ha confirmado ni negado nada.

Fuente: Canal de YouTube de Programa Hoy, Instagram @vengalaalegriatva y @kristalsilva_, Twitter @KristalSilva_