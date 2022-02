Adiós 'VLA': Tras dejar TV Azteca, polémica actriz reaparece en Televisa desfigurada por cirugías

Ciudad de México.- Una polémica actriz, quien renunció a TV Azteca hace unos meses y abandonó el programa Venga la Alegría, fue captada en las instalaciones de Televisa y fue destrozada por varios conductores debido a su brutal transformación por las cirugías.

Se trata de la controversial la vedette mexicana Lyn May, quien ha dado mucho de qué hablar en los últimos años debido a que su rostro quedó desfigurado por un mal procedimiento estético, sin embargo, ella no ha desistido y continúa haciéndose este tipo de arreglitos con frecuencia.

Hace unos meses la bailarina y cantante se unió a la empresa del Ajusco para participar en el reality ¡Quiero Cantar! pero ella misma decidió abandonar la competencia luego de hacer un tremendo berrinche y negarse a salir al escenario de VLA.

Ahora que ya no tiene compromisos con TV Azteca, May fue captada abandonando las instalaciones de Televisa San Ángel, donde se especula tendría un nuevo proyecto en puerta.

La intérprete de 69 años accedió a platicar con los reporteros a su salida de la empresa y les confesó si pudo solucionar sus problemas con la reconocida actriz Carmelita Salinas antes de que falleciera en diciembre pasado.

Asimismo, la vedette confesó sin pena que ella no conoce a Bad Bunny: "¿Qué hace? Yo no lo conozco... ¿cog... muy bien o qué?", expresó entre risas.

Esta plática fue retomada por el programa Sale el Sol y aquí el conductor Gustavo Adolfo Infante aprovechó para mencionar que Lyn le ha dicho que le molesta mucho que sus compañeras, Ana María Alvarado y Joana Vega-Biestro, se burlen de ella.

Lyn, focus, yo no he dicho nada, ha sido Ana María y Joana, es que luego mi Lyn se deprime y me dice 'yo tanto que te quiero y en tu programa, hablan mal de mí y no me defiendes'".