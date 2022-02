Tras besarse con actor y 7 años en 'Hoy', conductor traiciona a productora ¿y lo vetan de Televisa?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un conductor del programa Hoy desafía el veto de la productora del matutino de Televisa al no seguir sus instrucciones en plena transmisión en vivo. ¿Lo castigó?

Se trata de Paul Stanley, quien lleva siete años en el matutino más visto de la televisión abierta. Como se recordará, el conductor se unió por primera vez en 2012 y salió en 2014. Tras unos años fuera, volvió en 2017 y ha estado en el elenco principal desde entonces.

El también actor ha demostrado varias veces su irreverencia, misma que habría heredado de su padre, el fallecido Paco Stanley. En varias ocasiones ha dejado en shock al público al vestirse de mujer y al besarse con varios compañeros, como Raúl Araiza.

Paul, quien debutó en Televisa en la telenovela Camaleones en 2009 y ha estado en otras producciones como Soy tu dueña y las series Mi querida herencia y Perdiendo el juicio, cometió una grave falta al aire la semana pasada que quedó evidenciada en video.

Y esque en la sección 'La resbaladilla del Indio Brayan' el conductor fue exhibido porque 'metió la pata' y no escuchó las instrucciones de la jefa, la productora del matutino Andrea Rodríguez.

Esto sucedió durante una dinámica, cuando Paul empezó a contar manualmente las respuestas en un pizarrón, cuando estaban ya numeradas. Aunque la productora intentó hacerle ver su error por el apuntador desde cabina, Stanley la ignoraba.

Paul, acuérdate que están numeradas", le decía Andrea Rodríguez. "Paul, ya van tres veces que las cuentas, están numeradas", repetía la productora sin que el conductor le hiciera caso.

El conductor y Andrea Legarreta terminaron riéndose luego de que finalmente Paul se diera cuenta de su error, sin embargo, Rodríguez sí apareció algo molesta.

Pese a que al parecer Paul demostró que no es nada bueno para seguir instrucciones o simplemente estaba muy distraído, al parecer esto no le trajo conflictos con la productora y el asunto no pasó de una llamada de atención.

