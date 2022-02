¡Rompe el silencio! Famoso cantautor habla de su supuesto romance con integrante Pandora

Ciudad de México.- Desde hace varias horas inició con fuerza el rumor de que Isabel Lascurain, integrante del grupo Pandora y el cantautor peruano, Gian Marco, comenzaron una relación amorosa. Ante esta noticia, fue él quien rompió el silencio y habló al respecto.

Sin dar importancia a las especulaciones sobre su relación con la intérprete de 61 años, el artista de 51 negó tajantemente esta información durante la charla que sostuvo con la periodista Mariela Encarnación a través de una trasmisión de Instagram.

Hoy estaba tranquilo en mi casa y me mandan un WhastApp […] que supuestamente Isabel Lascurain, que es mi hermana de la vida, y yo tenemos una relación... No. Primero que a las Pandora les debo mucho porque fueron las primeras que me dieron la posibilidad de escribir para otra persona y me acercaron a Emmanuel para escribir Sentirme vivo . Isabel y yo tenemos una relación de hace muchos años", explicó Gian Marco.

Lejos de molestarse, el cantante tomó la situación con humor, reconociendo que estos rumores son parte de su incursión en el mundo artístico y además, afirmó que Isabel es una persona a la que aprecia mucho.

Para acabar con el tema, el compositor de sencillos como Canta corazón, reconocido en voz de Alejandro Fernández, aclaró que en este momento se encuentra soltero y tratando de reponerse tras el divorcio con Claudia Moro.

He aprendido a guardar silencio, he aprendido a entender mis silencios y cuáles son los momentos en los que puedo seguir aprendiendo como persona...No puedo estar con alguien si no he sanado cosas mías, personales, no que alguien me haya hecho algo... El día que yo elija estar con alguien es porque he sanado para dar y entregar de verdad", sentenció Gian Marco.