Luto en 'VLA': Tras renunciar a TV Azteca, actriz aparece ahogada en llanto y anuncia su retiro

Ciudad de México.- Una famosa deportista y actriz, quien decidió renunciar a un importante proyecto de TV Azteca, reapareció en el programa Venga la Alegría y se ahogó en llanto al confirmar su retiro debido a una delicada razón.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la aclamada atleta tapatía Marysol Cortés, quien la noche de ayer domingo 6 de febrero decidió abandonar el reality Exatlón All Stars debido a que se encuentra de luto por la muerte de su abuelita materna, quien perdió la batalla contra el Covid-19.

El contendiente azul Ernesto Cázares era el primer eliminado de esta temporada, sin embargo, la campeona de Guardianes vs. Conquistadores le dio un giro a la historia al declarar que ella quería tomar su lugar para regresar a México a acompañar a su familia en este difícil momento.

Durante la mañana de este lunes 7 de febrero, la deportista conocida como 'Million Dollar Baby' hizo una videollamada con el matutino VLA y comentó que se encuentra sumamente triste pues nadie se esperaba la muerte de su abuelita.

Sigo un poco sensible, entiendo que son cosas de la vida y que tarde o temprano vamos a tomar decisiones difíciles, me hubiera encantado quedarme, es una temporada increíble pero creo que ya me tocó seguir a mi corazón y estar con mi familia", expresó llorando.