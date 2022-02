Shock en Televisa: Érika Buenfil llega a 'VLA' y hunde a 'La Bebeshita' por 'amorío' con su hijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unas horas la actriz de Televisa Érika Buenfil respondió a la polémica que surgió luego de que se destapara que su hijo Nicolás Buenfil habría estado coqueteando con la guapísima conductora e influencer Daniela Alexis, mejor conocida como 'La Bebeshita'.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La exintegrante de los realitys MasterChef Celebrity y Enamorándonos fue la primera en hablar del tema y en una entrevista con el programa Venga la Alegría contó que el joven de 17 años es quien le ha estado mandando mensajes en las redes sociales y que incluso la ha invitado a salir.

Sin embargo, la conductora de Venga la Alegría: Fin de semana aseguró que jamás aceptaría una cita con el hijo de la 'Reina del TikTok' pues es muy joven para ella y ni siquiera es mayor de edad.

Siempre he tenido pegue con chavitos y este Nico, que yo adoro a su mamá y ella no sabe de este tema que su hijo anda de coqueto, pero yo le dije que está muy chiquito y que cuando cumpla 18 años, hablemos".

No obstante, 'La Bebeshita' bromeó sobre este tema y agregó: "Érika podría decir: '¿cómo te fijas en La Bebeshita' que ya no está tan bebeshita?', nunca lo he visto porque es muy pequeño ¿qué va decir mi suegra? mi futura suegra, está muy guapo y es muy alto, pero le llevaría como 13 años".

Por su parte, la protagonista de novelas de San Ángel brindó una entrevista vía telefónica al matutino de TV Azteca y al parecer no le agradó saber que Daniela y su hijo podrían iniciar un romance en el futuro.

No hay mucho qué comentar, son cosas de adolescentes, y no sé realmente, está muy guapo, un besito para 'La Bebeshita', está muy guapa".

Pero la cosa no paró ahí y ya un poco molesta, Buenfil le envió el siguiente mensaje a la conductora del Ajusco: "No soy suegra de nadie todavía. Le gustan muchas, pero no tiene novia todavía. Ya tendrá edad para eso".

Fuente: Instagram @vengalaalegriatva y El Heraldo de México