Tras 8 años desaparecida y sin exclusividad, protagonista de novelas suplica por trabajo a Televisa

Ciudad de México.- Una guapa protagonista de Televisa, quien se alejó de las telenovelas hace 8 años luego de casarse e irse a vivir a Estados Unidos, reaparece y pide a productores que le den trabajo, afirmando que ya no quiere estar retirada.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la talentosa Karyme Lozano, quien en 2013 hizo su última telenovela: Quiero amarte, luego de triunfar en otros melodramas como Si Dios me quita la vida, Tres Mujeres, Amar sin límites y El Manantial.

Sin embargo, uno de sus mayores éxitos en la pantalla chica fue Niña amada mía, la cual protagonizó junto a Sergio Goyri y empezó su retransmisión este lunes 7 de febrero por el canal de TlNovelas 19 años después de su estreno.

Como se recordará, luego de perder su contrato de exclusividad la actriz de 43 años decidió dejar la fama por un semiretiro, para dedicarse a su familia y a su espiritualidad.

La actriz se fue a vivir a Los Ángeles con su esposo Michael Domingo, los dos hijos que adoptaron, Mateo y Ana Lucía y la hija de ella de una relación anterior con el actor Aitor Iturrióz.

Tras años desaparecida, aunque se había mantenido activa en redes y había participado en algunas producciones en el país vecino, Karyme había permanecido alejada de los melodramas, hasta su regreso en esta historia, donde da vida a 'Isabela Soriano Rivera'.

El canal TlNovelas reunió a los protagonistas, Lozano y Goyri, a través de una transmisión en vivo (Karyme desde Los Ángeles y Goyri desde Colombia), para que recordaran anécdotas y platicaran de la telenovela, por lo que ambos se volvieron a ver las caras casi dos décadas después.

Goyri, por su parte, declaró: "Una telenovela que en lo personal me dejó muchísimas satisfacciones pero las más grandes fue haber conocido a Karyme y haber trabajado nuevamente con Eric del Castillo, Luis Gatica, Otto Sirgo".

Un dato curioso que sorprendió a fanáticos fue que los caballos que aparecían en el melodrama eran del actor, sin embargo, él recordó el curioso reclamo que le hacía a la productora Angelli Nesma.

Ambos comentaron que antes de Niña amada mía venían de hacer villanos. Karyme en El Manantial y Goyri en Te sigo amando, melodrama de Carla Estrada en el que él estuvo renuente de ser el antagónico porque tenía miedo a que lo encasillaran.

Lo que más sorprendió a fanáticos es que Karyme se mostró abierta a la posibilidad de que haya un reencuentro del elenco como se ha estado haciendo con otras producciones, como Pasión de gavilanes.

Finalmente, la actriz aclaró que aunque todos creen que está retirada, esto no es cierto pues ha seguido haciendo cine y tiene varios proyectos en puerta, pidiendo a productores que la tomen en cuenta y le den trabajo en México.

"A lo mejor los productores que nos inviten a hacer una telenovela juntos. Estoy disponible para trabajar en México, abierta para trabajar con quien me inviten y extraño muchísimo a México, mi público".

Además, dio las condiciones para volver, asegurando que si productores le ofrecen algo, ella estaría encantada de volver a los melodramas.

Me preguntan mucho mis fans que si cuándo regreso a las telenovelas y si me retiré. No, no me he retirado. yo feliz de trabajar en alguna novela así como 'Niña amada mía'. Mientras sea una historia bien hecha y una producción hermosa como con las que he trabajado, yo feliz de regresar así que estamos puestísimos".