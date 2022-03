En silla de ruedas: Tras firmar con TV Azteca, actriz de Televisa traiciona a Chapoy y llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una querida primera actriz, quien ha estado más de 50 años en Televisa y hace unos meses firmó contrato con TV Azteca y estuvo en Ventaneando con Pati Chapoy, aparece en silla de ruedas y enciende alarmas en el programa Hoy.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Sylvia Pasquel, quien debutó en Televisa en Los Inconformes en 1968 y participó en telenovelas como Amarte es mi pecado, Yo amo a Juan Querendón, Antes muerta que Lichita, Qué pobres tan ricos y Doña Flor y sus dos maridos.

El último trabajo que tuvo en la televisora de San Ángel fue en 2019, pues en 2020 confirmó que se unía al Ajusco ya que según argumentó, ella nunca tuvo un contrato de exclusividad con Televisa.

Tras volver a firmar contrato con el Ajusco y platicar de este acuerdo con Pati Chapoy y en Venga la Alegría, la actriz apareció en el aeropuerto de la CDMX en silla de ruedas y preocupó a conductores del programa Hoy.

Aunque no aclaró si tiene algún problema de salud, 'La Pasquel' fue cuestionada sobre la noticia que publicó este martes TVNotas, en donde aseguran que su medio hermano Luis Enrique buscaría quedarse con toda la herencia de Silvia Pinal y quitarle su parte.

Tras revelarse que el hijo de la primera actriz despidió a la encargada de cuidar el teatro de doña Silvia porque desea manejarlo él, a pesar de que ha trascendido que ese inmueble lo heredará Pasquel, y esto ha generado una división entre los hermanos, es la misma Sylvia quien ha desmentido toda esta situación.

A su llegada al Aeropuerto de la CDMX, la primogénita de Silvia Pinal se encontró con la prensa y aprovechó para negar tajantemente lo divulgado en esa noticia.

Yo me fui de vacaciones hace una semana, la verdad no sé nada de lo que se dice, y pues lo que se dice son puras mentiras, tu sabes que nunca falta el que inventa cosas para crear eso... noticias, por crear notas y para que estén los dimes y diretes porque eso es lo que vende, pero no, son mentiras todo eso", expresó.