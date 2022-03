Desempleado y sin dinero: Tras casi 20 años preso, actor de Televisa reaparece en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor de Televisa, quien estuvo casi 20 años preso al ser acusado de presunto abuso contra su hija, rompe el silencio en el programa de TV Azteca Ventaneando y declara que por el estigma carcelario no ha podido conseguir trabajo.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Cesáreo Quezadas, conocido en el medio artístico como 'Pulgarcito', quien estuvo más de 18 años en la cárcel acusado de varios delitos, entre ellos violación equiparada, en contra de cinco de sus seis hijos.

El año pasado, fue liberado de forma anticipada debido a su avanzada edad. A un año de su liberación, quien fuera uno de los talentos infantiles más importantes de la Época de Oro del cine mexicano, contó que no ha podido encontrar trabajo.

En entrevista para el programa Ventaneando de Pati Chapoy, contó que intentó buscar trabajo como chofer de taxis y no lo aceptaron.

Si no eres moneda de oro, nimodo. Entender que cada persona tiene el derecho de criticar o acusar a un exviolador, expresidiario y todos los que hemos salido de allá tenemos ese tipo de estigma y más por ese tipo de delitos, dejan una manchota".

A sus 71 años, el actor anhela convertirse en guía turístico en Mérida, Yucatán donde vive desde hace tiempo.

Quiero adquirir un auto lo más reciente posible para llevar al turismo a pasear a lugares hermosísimos. Solito en mi celda me ponía a estudiar inglés y ya lo entiendo", contó.

Además de vender hamacas que hacía desde que estaba encarcelado, para solventar sus gastos pretende vender un artículo de gran valor sentimental: un cuadro.

Una obra de arte que tengo que adquirí hace 30 y tantos años. Un cuadro de la Santísima Virgen de Guadalupe que es único en su tipo, porque está pintado al óleo sobre oro laminado y madera de cedro. Es una base de oro de 23 kilates pero quisiera hacérsela llegar a alguien que la valore y tenga los medios".

Y agregó: "Hace poco vi a una persona pidiendo caridad en Mérida. M conmovió muchísimo. Te ves en ese espejo y dices: no, yo no quiero (...) Tengo planes de ser útil a la sociedad. Me da pena con mi hijo porque ellos vivían muy cómodos y llego yo y casi como intruso".

Como se recordará, al llegar a la mayoría de edad, a principios de la década de los 70, el actor dejó de destacar en el cine y su carrera actoral se vino abajo luego d participar con 'Chabelo', Roberto Gómez Bolaños 'Chespirito', Manuel 'El loco' Valdés, entre otros.

Cabe destacar que durante todo el tiempo que estuvo preso, Quezadas insistió en su inocencia, y aseguró que fue víctima de una venganza de sus exparejas.

Comentó que su condena fue injusta, y aseguró que no cometió nada de lo que lo acusaron y presuntamente lo condenaron con pruebas "inexistentes".

Fuente: Canal de YouTube de Ventaneando