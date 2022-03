Adiós TV Azteca: Tras volverse mujer y renunciar a Televisa, conductor deja 'VLA' por este proyecto

Ciudad de México.- Un querido conductor de Venga la Alegría dejó su puesto como conductor en el matutino de TV Azteca y 'emprendió' un nuevo proyecto que exhibió en redes sociales.

Se trata de Roger González, quien se unió a Venga la Alegría hace casi tres años luego de su paso por Televisa y Disney Channel, donde conducía 'Zapping Zone' y se quedó en el corazón de muchos.

El presentador, quien ha causado polémica ya que aseguran que aparenta ser mucho menor a la edad que tiene, 41 años. Aunque lo han acusado de hacerse cirugías, él lo ha negado. Al ser cuestionado por internautas, dijo:

No me he operado nada. Estoy feliz con todo ¡Hasta con mis piernas de pollo!".