Rumbo a los Premios Oscar 2022: Eugenio Derbez revela qué lo motivo a probar suerte en EU

Ciudad de México.- Eugenio Derdez, uno de los actores y productores más populares de México, podría recibir su primer galardón en los próximos Premios Óscar 2022; si bien es considerado uno de los comediantes más famosos del país, para llegar a este punto 'Ludovico P. Luche' tuvo que dejar atrás todos sus logros en Televisa. Conoce qué fue lo que inspiró a probar suerte en Estados Unidos.

Desde hace siete años, el actor y productor mexicano Eugenio Derbez dejó su popular carrera en México para participar en proyectos de Hollywood.

Entre las películas más conocidas que hizo en EU destacan La Misma Luna (2007) en la que colaboró con Kate del Castillo; Sandy Wexler, (2017) junto a Adam Sandler; Geo-Tormenta (2017), El cascanueces y los cuatro reinos (2018) y Dora y la ciudad perdida (2019).

En medio de estos logros, Eugenio Derbez reveló para el programa estadounidense Al Rojo Vivo que fue la muerte de su madre lo que lo inspiró a "retomar sus sueños" y buscar suerte en EU.

Siempre quise llegar a Hollywood, desde que era muy pequeño me sentaba con mi mamá a ver los Oscar y decía: 'algún día quiero llegar allá' y me empecé a preparar para llegar desde que tenía como 15 o 16 años, pero luego, como a los 20, a uno se le olvida, te empiezas a meter en trabajo y recuerdo que perdí mi sueño, me empezó a ir muy bien y además fui papá", señaló.