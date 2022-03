Adiós Televisa: Tras veto de TV Azteca y años retirados, corren a polémicos actores de telenovela

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras 14 años alejada de la pantalla chica y un veto de TV Azteca, confirman que una querida actriz fue despedida de una telenovela en Televisa junto con su esposo, un famoso galán de melodramas, porque presuntamente resultaron insoportables para el equipo de producción.

Se trata de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo. Como se recordará, Biby estuvo en proyectos como Alcanzar una estrella II, Baila conmigo, Dos mujeres, un camino y Camila, sin embargo, en 1999 se retiró por varios años hasta que en 2008 se unió a su última telenovela: En nombre del amor.

Se rumora que la actriz no vuelve a la televisión porque su esposo se lo tendría prohibido. Aunque ambos han negado esto, lo cierto es que Biby ha permanecido alejada de los reflectores y ha aparecido poco en público desde su boda.

Y esque es raro ver a la actriz estar en un proyecto sin su marido, quien tampoco se ha mantenido muy activo en las telenovelas, pues desde 2012 no hace algún melodrama desde que dejó Televisa por TV Azteca.

Como se recordará, ambos se cambiaron al Ajusco en el 2011 ya que fueron elegidos para ser jueces en el reality show La Academia, sin embargo, terminaron siendo despedidos y vetados. Esto luego de que el actor aprovechara para desmentir en vivo que una de las participantes era su amante.

Aunque en 2020 Biby fue juez en el reality de Televisa conducido por Galilea Montijo, Pequeños Gigantes, se ha mantenido alejada de la actuación y casi no ha aparecido públicamente.

Y aunque se dijo que estaba casi confirmada para ser parte del elenco de Vencer la ausencia, la cuarta entrega de la saga Vencer de Rosy Ocampo, Juan José Origel reportó que ya habían quedado fuera tanto ella como su marido.

En el programa Con Permiso, Origel y Martha Figueroa contaron que las supuestas exigencias de Capetillo habrían hecho que prescindieran de sus servicios.

"Habían dicho que querían a Biby y Eduardo como un matrimonio", contó Martha, a lo que Pepillo agregó: "A Lalo Capetillo no lo he visto trabajar". Posteriormente, Martha explicó por qué:

Que no, porque parece que Lalo les puso demasiadas trabas y condiciones y entonces escogieron a alguien más y que a lo mejor se queda Danilo Carrera entre los galanes porque se lleva muy bien con la producción. Los que ya están súper confirmados son Alejandra Barros y Nailea Norvind".

Por otro lado, el youtuber de espectáculos Alejandro Zúñiga comentó que quien habría puesto las trabas habría sido Biby, pues aseguró que fue despedida porque presuntamente se volvió un 'dolor de cabeza' para la producción.

Ya te puedo decir de una muy buena fuente que Biby Gaytán está fuera de 'Vencer la ausencia' pero las cosas no son como uno ha pensado: la corrieron. Fue despedida. Según lo que me platican, empezó a ser un dolor de muelas y a quejarse".

"Empezó con el diseño de imagen, no le gustó y empezó a tener broncas ahí... y con muchas otras cosas. Y ya el vaso se derramó".

Y agregó: "Biby puso tantas quejas, tantos detalles, tantas cositas que no les gustaron que Rosy Ocampo decidió correrla. Le dijeron: 'no te queremos en la telenovela, no estamos en la misma sintonía, parece que serás un dolor de cabeza, adiós'. Fue despedida Biby Gaytán, eso te lo puedo confirmar de muy buena fuente al interior de Televisa".

Junto a la salida de Biby, venía incluido Eduardo Capetillo, según comentó. Por otro lado, el periodista Álex Kaffie divulgó en su columna para El Heraldo que Gaytán presuntamente le estaba exigiendo a Televisa contratar a su esposo y solo así accedería.

Biby Gaytán le está exigiendo a Televisa que también contrate a Eduardo Capetillo. Solo así aceptará el personaje que le ofrecen en Vencer la Ausencia. De ser cumplida tal exigencia Biby y Eduardo actuarán junto a Mayrin Villanueva, Ariadne Díaz, David Zepeda, María Perroni Garza y Danilo Carrera", publicó.

Por otro lado, en su columna 'Vida y Milagros' para El Sol de México, Origel confirmó al elenco del melodrama, nombres que ya se habían escuchado en las últimas semanas.

Según se sabe, el ecuatoriano Danilo Carrera sería el galán de Ariadne Díaz en su regreso a los melodramas.

El ecuatoriano será uno de los protagonistas de la nueva telenovela Vencer la Ausencia, la cuarta entrega de la saga, que inicia grabaciones en dos semanas. En el elenco también se encuentran David Zepeda, Mayrín Villanueva, Ariadne Díaz, Alejandra Barros, Nailea Norvind, Agustín Arana, Andrés Vázquez, Fernanda Urdapilleta, Miguel Martínez y María Perroni", confirmó Pepillo.

