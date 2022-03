Adiós 'Hoy': Tras estar en la cárcel y veto de Televisa, actor se une a Chapoy y llega a TV Azteca

Ciudad de México.- Un famoso actor y cantante, quien estuvo unos días en la cárcel y fue vetado de Televisa por ir a TV Azteca, da exclusiva al programa Ventaneando de Pati Chapoy.

Se trata del actor y cantante Kalimba, quien además de estar en la puesta en escena de José el soñador, también actuó en algunos programas y telenovelas de Televisa como Carrusel de las Américas, Locura de amor y Clase 406.

Sin embargo, el artista mexicano fue vetado en 2011 de la televisora de San Ángel por haberse ido a TV Azteca, hasta que años después le perdonaron el 'castigo' y se ha unido al programa Hoy, competencia de Venga la Alegría, y ¿Quién es la máscara?

Como se recordará, el integrante de OV7 estuvo en la cárcel 7 días en Quintana Roo luego de ser acusado por una mujer, entonces menor de edad, por presuntamente abusar de ella, pero se desestimó el cargo ya que no se pudo comprobar el delito.

Tras las declaraciones de la exTimbiriche Sasha Sokol, quien señaló al productor Luis de Llano por abuso al iniciar una relación con ella cuando era menor de edad, dio su postura en exclusiva para Ventaneando tras estar en un grupo integrado por estrellas infantiles.

Kalimba cuestionó la ausencia de los padres de Sasha, asegurando que él nunca vivió algo similar porque su madre estaba con él.

A final del día lo que pasa aquí es que niños y adolescentes estamos al alcance de muchas cosas que a un nivel adulto se conocen y entonces nosotros al conocerlo a ese nivel que todavía no tenemos la consciencia, tomamos malas decisiones. Cuando no estamos cuidados correctamente y nuestros papás no están ahí. Primero que nada, yo no defiendo a nadie pero decir: 'esque el mánager, el fulanito', la pregunta para mí siempre será: '¿dónde estaban tus papás?' porque mi mamá estuvo toda la vida y aquí estoy".