¿Es gay? Tras 'abusar' de cirugías y 6 años desaparecido de Televisa, exhiben a Fernando Colunga

Ciudad de México.- Un entrañable actor, quien estuvo en telenovelas de Televisa y acabó de taxista ante la falta de ingresos luego de enfermar, destapa que terminó con su novia 36 años menor y exhibe el secreto de Fernando Colunga.

Se trata de Sergio Defassio, quien actuó en telenovelas de Televisa como Serafín, Soñadoras, Carita de Ángel y Amigas y Rivales y acabó de taxista ante la falta de trabajo, además de que fue dado por muerto en redes sociales luego de vencer al cáncer.

El actor, quien cumplirá pronto 70 años y su novia de 33 años, reveló en el foro de De Primera Mano de Imagen TV que terminaron debido a la diferencia de edades y a sus celos.

Ella quiere seguir haciendo cosas que uno ya no hace. Yendo a discotecas, aunque ya ni hay... Iba a eventos que son de raperos, conciertos que yo no me voy. Ni siquiera me enteraba", dijo sobre su ruptura.

Y al ser cuestionado sobre porque no busca andar con una mujer de su edad, se negó asegurando que él quiere estar con alguien más joven: "Yo las atraigo a las mujeres jóvenes, perdón que lo diga".

Tras revelar que vive en Morelia, da clases de actuación y viaja a la CDMX cada vez que necesita trabajar, se quejó de que ahora está muy complicado tener trabajo haciendo casting, pues hay muchas opciones, cuando antes le ofrecían directo el papel, aunque celebró que ya no existan los vetos.

Sergio sufrió desprendimiento de retina por lo que necesitará una cirugía y mostró sus cicatrices al aire en el programa, aunque comentó que aprovecha eso a su favor pues ha logrado tener trabajo en TV Azteca y Televisa, pese a no tener contrato de exclusividad.

Por otro lado, el actor exhibió un íntimo secreto del galán Fernando Colunga, quien lleva 6 años alejado de los melodramas en Televisa y se cambió a Telemundo.

¿Es gay? Aunque han habido rumores de su orientación sexual, ya que nunca se ha casado y no se conocen detalles de su vida personal, él ha negado ser homosexual.

En realidad Defassio comentó que el protagonista de telenovelas como María la del barrio, Esmeralda, La usurpadora, Abrázame muy fuerte, Amor real, Alborada, Pasión y Soy tu dueña, es un hombre "muy físico".

Incluso, contó que una vez en una obra de teatro le pidió que no lo golpeara, pero el actor se rehusó asegurando que saldría mejor si lo hacía de verdad.

Había una escena donde me tenía que caer y me tenía que patear. Entonces le decía: Fernando no me pegues la patada, nada más márcala y me decía: 'no, es vivencia esto' y me pegaba la patada (...) ese era su estilo".