Adiós TV Azteca: Tras 29 años en Televisa y vender hamburguesas para sobrevivir, actriz llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas, quien perdió su exclusividad en Televisa y vendió hamburguesas para salir adelante durante la pandemia, revela que se integra al programa Hoy, dando un duro golpe al rating de TV Azteca.

Se trata de Violeta Isfel, quien debutó en la televisora de San Ángel en 1993 cuando apenas era una niña y participó en melodramas como María Isabel, Entre el amor y el odio, ¡Vivan los niños!, Lola, érase una vez y Atrévete a Soñar, entre otras.

Fue en esta última telenovela, la cual salió al aire en 2009 en Televisa, que se catapultó a la fama luego de darle vida a la antagonista de la historia 'Antonella Rincón', robándole la atención hasta a la misma protagonista, Danna Paola.

En 2016, la actriz perdió su contrato de exclusividad y negó cambiarse a TV Azteca por lealtad, ya que llevaba muchos años ahí, sin embargo, durante la pandemia la actriz cayó en una crisis económica ante la falta de trabajo y optó por emprender un negocio.

Violeta se convirtió en empresaria y abrió un local de hamburguesas llamado Isfel Burgers en Tizayuca, Hidalgo donde vivía entonces con su esposo, al cual le fue tan bien en ventas que abrió una segunda sucursal en la CDMX.

Lamentablemente, hace unos meses tuvo que cerrar el local con sede en Tizayuca debido a que había más deudas que ingresos. En entrevista con Javier Poza para Radio Fórmula, Violeta platicó de sus planes laborales y el cierre de su famoso local de comida.

Primero, respecto a tener que dejar de vender sus famosas hamburguesas, la mexicana de 36 años comentó que no quería meterse en problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por lo que optó por cerrar y no endeudarse.

"Hay que saber cuándo te retiras porque si te aferras puedes endeudarte, empezar a quedar mal y ese no es el plan. Sabemos que el SAT está súper meticuloso, tienes que llevarlo muy al pie de la letra", manifestó.

Cuando Isfel Burguer nació, nosotros no podíamos registrar la marca de inmediato, no podíamos ir al SAT de inmediato entonces yo usé mi RFC para poder otorgar facturas a los clientes (...) El apoyo que te da el SAT como pequeñas empresa no lo viví, porque mi nombre como tal lleva años en el SAT ya que tengo mucho tiempo trabajando en esto", explicó.