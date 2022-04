Enferma y sin exclusividad: Tras 26 años en Televisa y subir 12 kilos, villana llega a 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora de Televisa, quien subió de peso y padeció ansiedad luego de padecer Covid-19, aparece en Ventaneando, programa de TV Azteca.

Se trata de Luz Elena González quien debutó en la televisora de San Ángel en programas como Siempre en Domingo y Cero en Conducta, además de unirse al elenco de melodramas en los que destacó como la buena pero también como la villana.

La exreina de belleza participó en proyectos como Por un beso, Entre el amor y el odio, Alegrijes y rebujos, Hasta que el dinero nos separe, Una familia con suerte, Antes muerta que Lichita y Sin tu mirada.

Sin embargo, hace algunos años la actriz perdió su contrato de exclusividad y decidió buscar oportunidades de trabajo fuera de la televisora, convirtiéndose en conductora en El Heraldo, hasta que en 2020 hizo Te doy la vida y Mi fortuna es amarte en Televisa.

Tras subir 12 kilos por su embarazo y haber sufrido aún más por los estragos que dejó en ella el Covid-19, Luz Elena se sinceró y contó a Venga a Alegría que padeció ansiedad, sin embargo, ahora llega al programa Ventaneando de Pati Chapoy y hace una fuerte declaración.

En entrevista exclusiva para el programa, Luz Elena contó que creó una fundación para concientizar sobre el autismo en los niños y que ella es madre de un niño con esta condición.

'Una luz para Santiago' es la fundación con la que pretende concientizar a la sociedad sobre el espectro autista y procurar una mejor calidad de vida para su hijo.

La gente nos ha agredido verbalmente. Físicamente una vez una persona agredió a mi hijo en un aeropuerto. Por esa falta de entendimiento decidí hacer esta fundación. No puede ser posible que un adulto se meta con el niño o los adultos te agredan a ti. Desconocen la discapacidad, porque no es una enfermedad".

Comentó que le fue muy difícil entender la discapacidad de su hijo, quien fue diagnosticado a los 8 años.

En mi caso entré en una depresión que estuvo fuerte porque no entendía qué pasaba si éramos personas saludables. No tenía por qué haber pasado. Uno pide a Dios que le mande un niño sano pero de repente no es así".