Eugenio Derbez rompe el silencio y revela cuál es la clave de su éxito: "Me ha traído mucha suerte"

Ciudad de México.- Después de irse de Televisa, Eugenio Derbez decidió romper el silencio y reveló en plena entrevista que un objeto en especial es el que le ha traído mucha suerte y se trata de una pertenencia de 'Ludovico P. Luche'.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Resulta ser que el pasado jueves, 21 de abril, el actor de No se aceptan devoluciones mostró algunas escenas de una entrevista que le brindó a Jorge Ramos, en su programa, Algo Personal, misma que será transmitida a través de la nueva plataforma de Televisa y Univisión, en donde fue cuestionado sobre cómo evolucionó de 'Ludovico' a actuar en CODA.

Sin tapujos, el comediante reveló que no sabía exactamente cuál era la clave de dicho éxito, pero sí aclaró que considera que la chaqueta de peluche, que le pertenecía a 'Ludovico' es la que le ha traído tanta suerte.

Tú me preguntaste ¿cómo pasamos de 'Ludovico P. Luche' a CODA? No sé, yo tampoco sé, pero esto me ha traído mucha suerte, así es que quiero que tengas la misma suerte y te la voy a dar", declaró el esposo de Alessandra Rosaldo