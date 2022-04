Tras 33 años en Televisa y pleito con productor, Andrea Legarreta anuncia que renunció a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora Andrea Legarreta, quien lleva más de 30 años en las filas de Televisa, anuncia al aire que renunció al programa Hoy luego de más de dos décadas siendo el rostro de las mañanas.

En una visita al programa Con Permiso por Unicable, Andrea se sinceró con Juan José Origel y Martha Figueroa sobre las veces que ha renunciado al matutino Hoy y admitió porqué lo ha hecho.

La presentadora contó que llevaba casi 22 años siendo vista por las mañanas en la televisión pues trabajaba en Hoy Mismo con el periodista Guillermo Ochoa, antes de que este formato se volviera el programa Hoy que todos conocen.

La entrevista, la cual fue transmitida originalmente a mediados del 2018, fue retomada este lunes 25 de abril por el canal, por lo que por ahora la esposa de Erik Rubín continúa en la emisión, la cual ahora es producida por Andrea Rodríguez.

En ese entonces, Andrea admitió al aire que renunció varias veces: "Se van a cumplir 20 años en agosto de este año. Sí he querido salirme por situaciones que han ocurrido que no he disfrutado. Incluso en algunas ocasiones llegué a renunciar".

¿La razón? Aseguró que tenía bastantes diferencias con el productor argentino Roberto Romagnoli, quien produjo Hoy del 2008 al 2009.

Por ejemplo no me gustaba la forma de producir de alguna persona... de Romagnoli. No me gustaba ni el trato hacia su gente, varias cosas. y bueno pues, dije: 'el programa no tendría porque cambiar por mí, soy un elemento más'", comentó.

En ese momento Pepillo y Martha la llenaron de elogios, afirmando que era muy profesional y responsable, comentarios que Andrea agradeció y dijo:

Disfruto mucho y sí es un compromiso que siento que tengo con la gente. Es un programa que ha formado una conexión muy importante con distintas generaciones, pero estuve fuera dos años así que de pronto me di una oreadita", contó.

Por otro lado, fue cuestionada sobre qué haría si sus hijas Mía y Nina Rubín se van a estudiar a otro lugar y la dejan sola, ya que Andrea es muy apegada a ellas, además de qué haría si no importara el horario, pues el trabajar las mañanas le ayuda a pasar tiempo con ambas.

No tendrían que irse ni que pasar tanto tiempo. De pronto me planteo qué otras cosas podría hacer. Tengo ganas de producir, de hacer teatro. No es que vea tan a futuro pero siento que la vida te va trayendo cosas", comentó.

Andrea agregó que pese a haber querido renunciar en el pasado, actualmente se siente muy cómoda: "Disfruto mucho estar en Hoy. Me he sentido muy arropada por los jefes, por la empresa".

Además, reveló qué fue lo que la convenció de no irse: "Continué en Hoy por un consejo que me dieron porque iba a ser protagonista de Tres mujeres de Martha Carrillo, que yo sabía sería un trancazo y lo fue, sin embargo, me dieron a elegir o conducción o actuación y entre paréntesis me dijeron: 'tenemos muchas actrices pero conductoras de tu estilo la verdad es que no'".

Finalmente, agradeció que la vida la llevara a la conducción y está muy contenta con la decisión que tomó.

