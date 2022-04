Tras exhibir catálogo de Televisa y perder exclusividad, villana de novelas debuta en 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora da una importante entrevista al programa Ventaneando de TV Azteca luego de perder su contrato de exclusividad en Televisa y pronunciarse públicamente sobre el polémico 'catálogo' de actrices.

Se trata de Luz Elena González quien debutó en Siempre en domingo en 1992 como conductora, pero también participó en programas de Televisa como Cero en conducta y varias telenovelas donde la hizo de villana en varias.

La exreina de belleza participó en melodramas como Por un beso, Entre el amor y el odio, Alegrijes y rebujos, Hasta que el dinero nos separe, Una familia con suerte, Antes muerta que Lichita y Sin tu mirada.

Tras 23 años trabajando en la televisora de San Ángel, Luz Elena perdió su contrato de exclusividad y se dijo que fue vetada de la empresa, aunque esto no fue confirmado. En 2020 volvió en Te doy la vida y en 2021 Mi fortuna es amarte.

Como se recordará, en 2017 Luz Elena causó conmoción cuando decidió hablar públicamente sobre el supuesto 'catálogo' de actrices de Televisa, con el cual presuntamente se ofrecían actrices a inversionistas por una noche, a cambio de protagónicos.

Aunque hay compañeras de la actriz que han dicho que este supuestamente sí existió, nunca se ha confirmado la existencia del también llamado 'prosticatálogo'.

Incluso, la tapatía mencionó que sí había comidas y reuniones, pero estas eran por trabajo y nada que ver con lo que se decía: "No tiene que ver una cosa con la otra", dijo desmintiendo los rumores.

Al ser cada vez menos comunes los contratos, Luz Elena apareció en Ventaneando con una entrevista exclusiva, en la que confesó que a inicios de su carrera sufrió acoso de parte de uno de sus jefes de producción, situación que denunció con sus superiores, quienes de inmediato pusieron un correctivo.

He sido una mujer que me han asediado y he tenido propuestas muy indecorosas. En un momento hasta me corrieron de un trabajo porque no quise... de conductora. Me corrieron y le dije al jefe de mi jefe, que me había corrido mi jefe directo y que me regresa al programa y que les pone un regañadón, los pone en su lugar y me regresó a mi chamba", dijo.