FOTO: Tras irse de Televisa, Eiza González reaparece irreconocible ante sus seguidores

Los Ángeles, Estados Unidos.- El pasado viernes, 13 de mayo, la exactriz de Televisa, Eiza González volvió a aparecer en Instagram de forma irreconocible ante sus seguidores y ellos estallaron en comentarios.

Todo sucedió cuando la celebridad de Amores Verdaderos y Lola Érase Una Vez publicó una fotografía en donde presume su cabellera, rubia y platinada, así como un 'outfit' compuesto de dos piezas, con un top negro y una falda de corte lápiz, además de unas gafas de sol, con las que hizo gala de todo su glamur.

Como era de esperarse, los fans de la estrella de The Ambulance, Rápidos y Furiosos, Bloodshot, Godzilla vs King Kong y Battle Angel: La Última Guerra, reaccionaron ante esta imagen, entre ellos apareció la mismísima Ángela Aguilar y la conductora de Venga la Alegría, Gaby Ramírez reaccionaron en halagos a al también modelo.

Esta no es la primera vez que Eiza González luce este espectacular 'look', ya que lo presumió desde la presentación en Londres de The Ambulance.

