Shock en 'VLA': Arturo Carmona le rompe el corazón a 'La Bebeshita'; ella acaba ahogada en llanto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la transmisión de este sábado, 14 de mayo, de Venga la Alegría, la 'Bebeshita' sufrió un duro golpe después de que la producción del programa matutino de TV Azteca transmitiera una entrevista de Arturo Carmona, con quien presuntamente la influencer tenía una relación, de hecho, el motivo del encuentro era cuestionarlo sí realmente eran novios, pero su respuesta dejó a la presentadora al borde del llanto.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Resulta ser que la expareja de Alicia Villarreal negó tener cualquier vinculo con la modelo y aseguró que, de hecho, no le extraña porque le suelen atribuir a diversas novias que ni siquiera conoce.

De entrada no tengo el gusto de conocerla, ¿La 'Bebeshita'? No, no tengo el gusto de conocerla y hasta el momento no sé ni quién es (risas) Con todo respeto, pero pues... Digo, estoy acostumbrado a los rumores alusivos", declaró el famoso

Carmona aseguró que es una persona sumamente solitaria y que disfruta de hacer actividades como ir al cine o comer solo, pero no descartó la posibilidad de conocer el amor. También declaró que él nunca negaría que se encuentra en una relación.

A mí no me gustaría que me negaran, entonces pues no, sí así fuera yo no tendría ningún problema en decir que estoy saliendo con 'La Bebeshita', pero no sé ni quién es la 'Bebeshita'", declaró Arturo

Por su parte, 'La Bebeshita' no tuvo miedo en hablar a través de las cámaras de Venga la Alegría y destapó que, en efecto, sí estaban saliendo, expresando que le parecía de "mal gusto" negar que salían.

La verdad es que, se me hace muy de mal gusto que tú salgas con alguien, okay, no éramos novios, nos estábamos conociendo, estábamos saliendo, que la cenita que bla, bla, y se me hace muy de mal gusto, como que no es de caballeros decir: 'Hay sabes qué, ni te conozco'", declaró la exparticipante de 'MasterChef Celebrity'

Finalmente y, al borde del llanto, la 'Bebeshita' reconoció que sí se había ilusionado con Arturo Carmona, pero el momento de mayor impacto ocurrió cuando mostró las pruebas de su supuesta relación, en donde se muestra que se hablaban frecuentemente por WhatsApp e incluso salió una presunta foto del famoso con cubrebocas.

Fuentes: Twitter @VengaLaAlegría