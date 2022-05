Insólito: Joan Sebastian es señalado por acoso sexual pese a haber fallecido hace casi 7 años

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 13 de julio del 2015 de informó que el cantante Joan Sebastian había muerto tras una larga lucha contra el cáncer, acontecimiento que acudió a los fanático del denominado ‘Poeta del Pueblo’ así como a la familia, en especial por el tema de la herencia; sin embargo, la polémica en torno al cantautor continúa.

Recientemente una mujer identificada como Marisol Castro destacó que, cuando ella tenía 14 años de edad, fue víctima de acoso sexual por parte del intérprete de temas como Secreto de Amor o Tatuajes, acto que insistió, en aquel momento pensó que era normal pero que hoy la ha llevado a recibir terapia.

La denunciante, quien además se desempeña como cantante, mencionó que tuvo la oportunidad de conocer al originario de Juliantla, Guerrero por un amigo de su familia que trabajaba en la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y tiempo después, cantado juntos pero tras concluir esta presentación, vendría el acoso que le afectó mucho.

“No medí las consecuencias. Yo pensé que era normal. Te empieza a tocar, a agarrar las manos, -me dice- muñequita que linda eres, eres un ángel, estás echa de azúcar. Te empezaba a decir al oído cosas muy lindas y te empiezas a debilitar y te dice que te va a grabar un disco. Te voy a cuidar, vamos hacer una producción”, dijo la antes mencionada.

Aunque estas declaraciones las ofreció al programa Chisme No Like, Casto narró que fue gracias a la intervención de su madre que no llegó a mayores, pero eso no significó que no le afectara en el ámbito personal por muchos años.

“Mi madre me decía que sentía algo en su corazón, estaba con el delegado de la ANDA haciendo una papeleta de la cotización, cuando mi mamá toca la puerta y la forza para entrar... hay algo que me avergüenza mucho, yo siento mucha vergüenza, porque mi mamá dijo: ¿Qué está pasando?’, me jaloneó y me dijo unas cosas feas y fuertes, la falda subida, despeinada”, remató.

