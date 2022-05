Así reaccionó Blanca Guerra al ser cuestionada sobe su polémica pelea con Eugenio Derbez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz Blanca Guerra no pudo ocultar su molestia al ser cuestionada sobre la polémica que vivió con Eugenio Derbez, luego de que el comediante asegurara que ella se burló de su trabajo en la película No se aceptan devoluciones

Durante su encuentro con la prensa en la Ciudad de México, la artista fue interrogada por los periodistas con respecto a la controversia que enfrentó Will Smith al abofetear a Chris Rock durante la gala de los Premios Oscar, por lo que inmediatamente replicó:

Tampoco voy a contestar nada de lo que se les ocurra preguntar sobre una cosa que sucedió hace muchos años, 10 u 11 años con Eugenio Derbez, si lo pensaban preguntar no me lo pregunten porque no tengo nada qué hablar ni contestar sobre eso. Nos da mucho gusto que haya ganado un Oscar, por supuesto, oye, ¿cómo que no?, claro que nos da mucho gusto que nuestros compatriotas estén ganando premios".

Posteriormente, Blanca subrayó que no le gusta hablar de altercados y polémicas, pues le da más importancia al aspecto profesional que a cualquier otra cosa.

No estoy acostumbrada a eso, sé que algunas preguntas que hacen en la prensa o los periodistas o los reporteros, a veces son terrenos en los que uno no permite que entren, entonces yo siempre me he mantenido al margen de mis asuntos personales, nunca se habla de eso, y de las cosas que hago, de mi trabajo, y todo lo que sucede alrededor siempre estoy dispuesta a hablar de ello porque nos hacemos el servicio mutuo", explicó.

Por otra parte, Guerra desestimó los rumores con respecto a que en la serie biográfica de Vicente Fernández se mencionará que presuntamente tuvo un romance con el 'Charro de Huentitán'.

Están equivocados, no para nada, están totalmente equivocados, hacen lo que se les da la gana, la verdad a mí me da risa, no me importa, ¡eso ya pasó!", dijo antes de retirarse del lugar.

