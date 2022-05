Yalitza Aparicio se destapa y posa con pequeño bañador durante sus vacaciones en la playa

Puerto Escondido, Oaxaca.- Yalitza Aparicio comparte mucho de su vida diaria a través de su cuenta de Instagram, pero nunca había compartido una fotografía donde mostrara su lado coqueto como lo hizo en su más reciente publicación.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

A través de de su cuenta de Instagram, la actriz oaxaqueña compartió una fotografía donde se le ve posando muy sonriente mientras luce un bañador multicolor que le valió para recibir cientos de piropos y halagos sobre lo bien que le sienta el atuendo.

Al parecer Aparicio se tomó unos días de descanso en Puerto Escondido, Oaxaca, y a pesar de que ya había compartido algunas imágenes de este viaje, esta fotografía está desatando comentarios y reacciones entre sus seguidores.

El look con el que Aparicio decidió gozar de sus vacaciones fue un bañador de dos piezas, con la parte inferior de silueta triangular y cintas sujetadas a los costados, efecto que permite elegir qué tan alto será el tiro. La parte superior se compuso de un top con copas triangulares unidas por tiras delgadas hacia la espalda.

Cada vez que tengo este tipo de fotos, me da pena compartirlas, por comentarios que surgen... pero siempre hablo de amor propio... y la verdad es que me amo tal como soy. Además, soy la versión más joven, del resto de mi vida. No hemos dejado las tlayudas... en Oaxaca es imposible dejar de comer", escribió la famosa.