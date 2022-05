¿Ahogada en llanto? Así reacciona Ninel Conde al enterarse que su esposo Larry Ramos habría muerto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La controversial cantante mexicana Ninel Conde reapareció por primera vez ante los medios de comunicación luego de que la semana pasada saliera a la luz que su último esposo Larry Ramos presuntamente había muerto. Como se recordará, el empresario colombiano estaba bajo arresto domiciliario por supuestos fraudes millonarios hasta que en el pasado mes de septiembre se dio a la fuga.

La también actriz apodada como 'Bombón Asesino' se llevó una de las mayores decepciones amorosas de su vida el pasado 2021 pues su última pareja resultó ser un delincuente que actualmente se encuentra prófugo de la justicia de Estados Unidos, donde lo acusan de cometer millonarios fraudes para diversas personas entre las que se encuentra una colega: La rockera mexicana Alejandra Guzmán.

La exintérprete de exitosas telenovelas de Televisa estuvo perdidamente enamorada del hombre colombiano pues aunque muchas personas le advirtieron sobre su supuesta culpabilidad en los robos, ella siempre confió en él. Incluso se llegaron a casar simbólicamente meses antes de que él escapara y realizaron en una boda que dio mucho de qué hablar pues casi se cancela de último minuto.

Aunque pasaron meses sin que se nombrara a Larry en los medios de comunicación, la semana pasada nuevamente resurgió su nombre pues el periodista argentino Maximiliano Lumbia aseguró que el empresario estaba muerto porque presuntamente sufrió una traición mientras huía de la justicia estadounidense: "Me llega una información extraoficial, que el señor Larry Ramos no estaría más con vida. Que no solamente estaría prófugo, sino que no estaría en el plano terrenal", reportaron.

Se reportó que Larry Ramos podría estar muerto/ Fuente: Internet

Aunque no se le había podido preguntar a Conde sobre esta inesperada noticia, hace algunas horas la actriz reapareció ante diversos medios de comunicación y dejó en shock a todos con su forma de reaccionar. En primer lugar la actriz estaba muy tranquila y feliz hablando de su proyecto para las plataformas, donde vende imágenes y videos en los que presume su espectacular silueta.

Así da gusto de hacer un buen trabajo, cuidado y no estoy haciendo nada que no hubiera hecho antes, pero hacerlo de una manera linda con clase y monetizar mi amor, tiene una que buscarle opciones, no todo el tiempo de la vida voy a estar taloneando, viajando de allá pa' acá, ya me cansé", expresó.

Sin embargo, el rostro se le desencajó cuando escuchó que una reportera cambió de tema y le preguntó si ella creía que Ramos había fallecido como se estaba especulando. Luego de hacer una breve pausa y guardar silencio por un par de segundos, la exparticipante del reality Tu cara me suena respiró profundo y prefirió ponerse de pie y dar por terminada la entrevista: "Este... muchas gracias chicos, ¡gracias, gracias chicos! los amo".

Así reaccionó Ninel Conde al escuchar el nombre de Larry Ramos/ Fuente: Sale el Sol

Fuente: YouTube Sale el Sol