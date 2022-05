Golpe a Belinda: Tras pleito con exsuegra, tachan a Christian Nodal de "celoso" y lo captan con otra

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica continúa persiguiendo a Christian Nodal pues este martes 24 de mayo está protagonizando la portada de la revista TVNotas ya que lo acusan de ser un hombre sumamente celoso y exhibieron el presunto infierno que vivió Belinda en su año y medio de noviazgo con él. Como se recordará, a inicios del pasado mes de febrero el intérprete sonorense anunció que su compromiso con la estrella pop había finalizado.

Y aunque había muchos rumores en torno a la razón por la que terminaron su relación, apenas la semana pasada el cantante nacido en la ciudad de Caborca declaró que había decidido romper con la actriz de la serie Bienvenidos a Edén porque se cansó de darle todo, refiriéndose a dinero, lujos y caprichos. A través de su cuenta oficial de Twitter Nodal exhibió una conversación donde su exnovia le pide dinero para "arreglarse los dientes" y minutos después ella lo acusa de destruirle la vida.

Además, el intérprete de canciones como Ya no somos ni seremos y Botella tras botella respondió a un desagradable comentario que hizo su exsuegra Belinda Schüll, quien aplaudió a una seguidora de Beli que lo llamó "naco", y la culpó de haber explotado a su exprometida desde que era una niña y haberse apropiado de todo el dinero que ganó desde entonces hasta "dejarla sin nada" y en la bancarrota.

Luego de toda esta polémica, ahora un supuesto amigo de Belinda se entrevistó con reporteros de la revista TVNotas para defenderla pues asegura que Christian está mintiendo para hacerla quedar como una "interesada" pero que se le está olvidando contar el infierno que hizo pasar a la actriz. Presuntamente, el conocido artista de 23 años es un hombre sumamente celoso que le habría prohibido a la estrella pop trabajar pues la quería tener siempre a su lado.

Belinda sufrió mucho al final de la relación. Al principio, todo era lindo de parte de Christian, pero con el tiempo este fue cambiando y no paraba de contestarle mal, la maltrataba psicológicamente, trataba mal a las mascotas de ella y Beli padeció su alcoholismo. Además, ni se diga de todas las veces que le fue infiel, a ver, ¿por qué de eso no habla él?", dijo el informante anónimo.

"Christian tiene memoria corta, pues ya se le olvidó que si él le pagaba todo a Belinda, fue porque le pidió que dejara de trabajar porque no podía estar sin ella. Christian tenía codependencia hacía Beli y no lo digo al aire", añadió y hasta aseguró que el cantante no quiso dejar que su entonces novia viajara sola a España en 2021 cuando estuvo grabando la serie Bienvenidos a Edén que ya está disponible en Netflix.

Aseguran que la exactriz de novelas infantiles de Televisa "cayó en una depresión total" luego de finalizar su compromiso matrimonial con Nodal y que tardó mucho en recuperarse, mientras que a él lo señalan de no superar a su famosa exnovia y que por ello habría sido captado con cinco diferentes mujeres en este tiempo que lleva sin pareja formal: "Él sabía de antemano que ella no era como otra novia que hubiera tenido. Belinda ha trabajado desde niña y tiene un estilo de vida caro. Si él gastó mucho, fue para estar a su nivel, ¡ella no se lo pidió!".

Cabe resaltar que la información filtrada por TVNotas aún no está confirmada por ninguno de los involucrados. No obstante, esta mañana la producción del programa Hoy sacó a la luz un video captado por cámaras de Televisa en Los Ángeles, California, donde se aprecia a Christian saliendo de una presentación mientras es acompañado por una guapa mujer rubia, sin embargo, él se resistió a platicar con la prensa y se subió a la camioneta para evitar una nueva polémica.

Fuente: TVNotas, YouTube Programa Hoy y Twitter @elnodal