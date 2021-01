¿Cuál es la fecha límite para retirar el dinero de la beca Benito Juárez? Aquí se informa

Ciudad de México.- La coordinación general del Programa del Bienestar informó a los estudiantes de las Becas Benito Juárez que el tiempo para poder retirar el dinero de hasta tres bimestres del año pasado, está por terminar.

El último día para realizar dicho proceso es el 28 de febrero, por lo que si dejan pasar ese plazo podrían perder su dinero, pero también hay que mencionar, muchos de los casos no es que no quieran, sino que no han podido ingresar a la plataforma.

Si aún no se registran en la plataforma Bienestar Azteca se deben comunicar a la oficina de becas más cercana a su domicilio, asimismo, se sugiere que se escriba un correo a mediasuo@benitojuarez.gob.mx para resolver todas sus dudas.

Ahora, si ya se está registrado, lo único que hay que hacer es darle clic en el botón retirar efectivo para que se genere un código QR o código de barras desde su celular para poder presentarlo al banco y cobrar su dinero.

Fuente: Bienestar Azteca