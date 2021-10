¡Brutal! Esto dijo AMLO sobre las polémicas FOTOS de Lozoya en exclusivo restaurante de la CDMX

Ciudad de México.- El pasado sábado 9 de octubre, Emilio Lozoya, el extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex) acusado de recibir sobornos millonarios que está siendo investigado, fue captado en un costoso y exclusivo restaurante en la CDMX. Ante esto, el presidente de México AMLO emitió su postura.

En la conferencia de prensa de este lunes 11 de octubre, desde Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la salida de Emilio Lozoya al restaurante Hunan, ubicado en las Lomas de Chapultepec, CDMX es una "provocación".

Asimismo, señaló que si bien ha cooperado y declarado contra los funcionarios que cometieron actor de corrupción durante el sexenio de Enrique Peña Nieto e incluso durante el de Felipe Calderón, sigue siendo un imputado y cómplice.

En este mismo discurso, aunque expresó que confía en la Fiscalía General de la República (FGR) y en Alejandro Gertz Manero, dijo que sería bueno que se informe sobre este evento y sobre cuál es el estatuto de la investigación, con la cual el expresidente Enrique Peña Nieto podría comparecer.

Finalizó expresando que la justicia debería actuar de forma 'pareja', tanto para políticos, como para los científicos del Conacyt que han sido señalados por la FGR por actos de corrupción, crimen organizado y desvío de recursos.

Nadie tiene derecho a robar, sea quién sea. Que haya justicia, lo que se debe cuidar es que no haya delitos, ni venganzas, que no se use la Ley con propósitos políticos y electorales", puntualizó el presidente de México.