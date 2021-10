AMLO vs El horario de verano: Con la Reforma eléctrica, este podría cambiar o eliminarse

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La Reforma eléctrica de AMLO no solo tiene que ver con el 'poder' que se le dará a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sino también con el bienestar de los mexicanos, por lo que el horario de verano también será analizado; así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador este viernes.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En la conferencia de prensa de este viernes 8 de octubre, desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano retomó el tema de la Reforma eléctrica y los beneficios que esta traería a los mexicanos; en este contexto, se le cuestionó si habría cambios en el horario de verano, al cual se le considera "una gran mentira".

Ante la cuestión, el presidente respondió que el próximo lunes 11 de octubre asistirá a la 'mañanera' la secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien hablará sobre este tema y expondrá un estudio que se realizó sobre la efectividad y ahorros que, presuntamente, trae el horario de verano.

Nosotros hicimos un estudio para saber si nos convenía el horario de verano. El lunes va a estar la secretaria de energía para informar sobre la reforma y va a explicar sobre este asunto", puntualizó AMLO en la 'mañanera'.

AMLO vs El Horario de verano: Una lucha larga

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el presidente de México causa polémica por cuestionar la efectividad del horario de verano; en marzo de 2020 habló de la posibilidad de suprimir el horario de verano en el México, no obstante, subrayó que se trataría de una decisión para bien de los mexicanos en cuestiones técnicas y no políticas.

Asimismo, cuando era Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, en el año 2001, impugnó contra el horario de verano y señaló que solo beneficiaba a grandes empresas.

¿Será el fin del horario de verano?

Fuente: Conferencia de prensa matutina